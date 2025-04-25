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Чи визнає Україна Крим російським: Зеленський зробив гучну заяву
Ця позиція базується на Конституції та міжнародному праві.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише український народ має право визначати, які території є українськими, і Україна ніколи не визнає російськими жодні тимчасово окуповані землі, зокрема Крим.
Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів щодо заяви експрезидента США Дональда Трампа про статус півострова.
"Наша позиція — вона незмінна: тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України вирішує: усі тимчасово окуповані території — це українські території. Ми не будемо визнавати юридично їх як російські", — підкреслив Зеленський.
Президент додав, що ця позиція відповідає не лише українському законодавству, а й нормам міжнародного права.
"Навіть ті країни, які намагаються балансувати у своїй позиції між нами і Росією, визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включно з Кримом", — заявив він.
Нагадаємо, за інформацією видання TIME, Трамп вважає, що Крим повинен залишитися з Росією, і нібито президент України Зеленський «це розуміє».