Чи визнає Україна Крим російським: Зеленський зробив гучну заяву

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу наголосив, що статус українських територій визначає лише народ і Конституція, а не іноземні заяви / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише український народ має право визначати, які території є українськими, і Україна ніколи не визнає російськими жодні тимчасово окуповані землі, зокрема Крим.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів щодо заяви експрезидента США Дональда Трампа про статус півострова.

"Наша позиція — вона незмінна: тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України вирішує: усі тимчасово окуповані території — це українські території. Ми не будемо визнавати юридично їх як російські", — підкреслив Зеленський.

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Президент додав, що ця позиція відповідає не лише українському законодавству, а й нормам міжнародного права.

"Навіть ті країни, які намагаються балансувати у своїй позиції між нами і Росією, визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включно з Кримом", — заявив він.

Нагадаємо, за інформацією видання TIME, Трамп вважає, що Крим повинен залишитися з Росією, і нібито президент України Зеленський «це розуміє».