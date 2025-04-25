ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
773
Час на прочитання
1 хв

Чи визнає Україна Крим російським: Зеленський зробив гучну заяву

Ця позиція базується на Конституції та міжнародному праві.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу наголосив, що статус українських територій визначає лише народ і Конституція, а не іноземні заяви

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу наголосив, що статус українських територій визначає лише народ і Конституція, а не іноземні заяви / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише український народ має право визначати, які території є українськими, і Україна ніколи не визнає російськими жодні тимчасово окуповані землі, зокрема Крим.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів щодо заяви експрезидента США Дональда Трампа про статус півострова.

"Наша позиція — вона незмінна: тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України вирішує: усі тимчасово окуповані території — це українські території. Ми не будемо визнавати юридично їх як російські", — підкреслив Зеленський.

Президент додав, що ця позиція відповідає не лише українському законодавству, а й нормам міжнародного права.

"Навіть ті країни, які намагаються балансувати у своїй позиції між нами і Росією, визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включно з Кримом", — заявив він.

Нагадаємо, за інформацією видання TIME, Трамп вважає, що Крим повинен залишитися з Росією, і нібито президент України Зеленський «це розуміє».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie