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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США пропонують визнати Крим російським: що відповіли у ЄС

Глава європейської дипломатії Кая Каллас повідомила, що ЄС ніколи не визнає Крим російською територією в рамках мирової угоди з Кремлем.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Верховна представниця Євросоюзу з питань безпеки і зовнішньої політики Кая Каллас

Верховна представниця Євросоюзу з питань безпеки і зовнішньої політики Кая Каллас / © Associated Press

Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що США не використали свої «інструменти» для тиску на Росію.

Про це пише Barron’s.

«Вони не дотримувалися перемир’я. Я маю на увазі, що зрозуміло, що Росія грає у всі ці ігри, зволікає і не дуже хоче миру. Вони думають, що час на їхньому боці, тому не демонструють жодних знаків доброї волі», — сказала Каллас

Каллас сказав, що оголошення Росією 30-годинного «великоднього перемир’я» на вихідних було хитрістю, спрямованою на те, щоб Трамп «втратив терпіння» з Кремлем.

Перша дипломатка ЄС заявила, що Київ та його європейські союзники сподіваються, що Вашингтон займе більш жорстку позицію з Москвою.

«США мають в руках інструменти, які вони можуть використовувати для тиску на Росію. Вони не скористалися цими інструментами. Якщо вони зараз йдуть, не використовуючи інструменти, які фактично є в їхніх руках, то в мене виникає велике питання: чому? Чому вони не використовують інструменти, щоб дійсно покласти край цій війні?» — розмірковує Каллас.

Вона побоюється, що президент США Дональд Трамп може «відійти» від війни Росії проти України й водночас сподіватись на «укладання угод і business as usual» з Москвою.

Також Каллас попередила, що для США було б помилкою розглядати визнання окупованого Криму територією Росії як частину будь-якої угоди. «Крим — це Україна», — підсумувала вона, додавши, що ЄС ніколи не визнає півострів частиною Росії.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати на переговорах у Лондоні можуть запропонувати визнати Крим «російським».

Президент Зеленський відповів, що в рамках переговорів з РФ Україна офіційно не визнає Крим частиною Росії.

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