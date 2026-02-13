Чи є дедлайни від США для завершення війни: у МЗС дали чітку відповідь

Речник МЗС України Георгій Тихий / © МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна орієнтується не на часові рамки, а на конкретний результат. Так він відповів на інформацію у ЗМІ про нібито встановлені Вашингтоном терміни для підписання мирних угод.

Про це Тихий розповів в інтерв’ю «24 Каналу».

Про «тиск» та часові рамки

За словами речника МЗС, повідомлення про певні дедлайни — до весни чи літа — зазвичай з’являються саме в медіапросторі, де постійно шукають конкретні дати. Проте офіційна позиція Києва залишається незмінною.

«Позиція України проста — ми хочемо завершення війни якомога швидше. Йдеться не про дедлайни, а про результат», — наголосив Тихий.

Готовність України та незговірливість РФ

Речник підкреслив, що Україна вже зараз готова до конкретних кроків для припинення вогню та руху до завершення війни. Втім, головною перешкодою залишається позиція Кремля.

«Проблема не в Україні — проблема в Росії. Відповідно, ми говоримо про тиск саме на Росію», — додав він.

Роль США та зусилля адміністрації Трампа

У МЗС висловили вдячність американській стороні за мирні ініціативи. Георгій Тихий відзначив роль президента Трампа, Білого дому та Держдепартаменту, згадавши важливі кроки, зроблені минулого року:

запровадження нових санкцій;

стимулювання збільшення оборонних видатків країн НАТО.

Водночас Тихий зауважив, що попри ці зусилля, міжнародна спільнота має справу з «дуже незговірливою стороною», яка продовжує терор та агресію.

Раніше у західних медіа з’являлися публікації про те, що нова адміністрація США нібито вимагає від сторін конфлікту вийти на мирні домовленості у стислі терміни, погрожуючи зменшенням підтримки або посиленням санкцій.

Нагадаємо, запланована перемовна зустріч на території Сполучених Штатів є «великою перевагою для України».