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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи є на Заході втома від України — Єрмак відповів

Єрмак переконаний, що на Заході «розуміють загрозу і ніхто не думає про втому».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Associated Press

Заяви, що Захід нібито втомився від України є неправильними. Навпаки, союзники ще більше усвідомлюють загрозу від Росії.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак за підсумками саміту НАТО у Гаазі.

Єрмака запитали, чи є ризик втоми від України на Заході.

«Ні, ми чітко почули на саміті НАТО, що питання безпеки України дорівнює безпеці Європи», — запевнив він.

Керівник ОП запевнив, що Україна має «чудову співпрацю» з союзниками, інвестиції у свій ВПК, підтримку НАТО і «конструктивну роботу з США».

На думку Єрмака, тезу про втому Україною вкидають росіяни, які намагаються показати війну як регіональний конфлікт.

«А війна Росії з Україною — це протистояння автократій із Заходом. І ми чітко знаємо і почули від лідера США, що не виключено, що Росія може зазіхати на щось у Європі. Немає втоми і не варто про це говорити. Усі все більше розуміють загрозу і ніхто не думає про втому», — підсумував Андрій Єрмак.

Раніше ми писали, про що говорили Зеленський і Трамп під час своєї зустрічі у межах саміту НАТО.

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