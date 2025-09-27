Чи є ознаки того, що США "зливають" Україну: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський прокоментував припущення про те, що Сполучені Штати Америки можуть згорнути дипломатичну підтримку Києва та «перекинути» всю відповідальність за врегулювання конфлікту на Європейський Союз. Такі побоювання виникли після резонансних заяв, зокрема, від Дональда Трампа про те, що Україна має «відвоювати свої землі».

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу за підсумками візиту до США у суботу, 27 вересня.

Враження про згортання дипломатії

Журналісти припустили, що фраза «Україна хай відвоює свої землі» деякими людьми була розцінена як сигнал: «удачі вам, продовжуйте боротьбу, а дипломатичний вектор трохи буде згортатися». Президент визнав, що таке враження може виникати.

«Я розумію, що може бути таке враження. Безумовно, до речі, може бути і так, як ви кажете. Все може бути. Те, що не від нас залежить, все може бути. Ми можемо гарантувати тільки те, що залежить від нас», — зазначив Зеленський.

Підтримка, що триває

Водночас, президент вважає, що зараз немає ознак того, що США залишають Україну наодинці з її проблемами. На його думку, про це свідчить продовження активної комунікації між країнами.

«Я вважаю, якщо на наступний день, після зустрічі з президентом США, у нас є зв’язки по лінії наших військових, по лінії наших дипломатів, і вже домовляються про зустрічі і про конкретні дати, я не впевнений, що це говорить про те, що нас залишають», — підсумував Володимир Зеленський.

Таким чином, попри публічну риторику, що може викликати занепокоєння, робота по лінії військових та дипломатів між Києвом та Вашингтоном продовжується.

Нагадаємо, несподівана заява президента США Дональда Трампа про можливість повернення Україною своїх територій до кордонів 1991 року неабияк здивувала світових лідерів та експертів. Водночас Трамп різко розкритикував ООН за бездіяльність у зупинці міжнародних конфліктів та недостатніх діях проти Росії.