Політика
153
Чи є план закінчення війни: Зеленський про правду за лаштунками переговорів

Наразі немає жодного узгодженого плану закінчення війни, включно з нібито “європейським мирним планом з 12 пунктів”.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито існування узгодженого “мирного плану з 12 пунктів”, який нібито розробила Європа. Станом на зараз чіткого плану дій немає.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу.

Європейський мирний план

Важливо зрозуміти, чи бачив я як президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські пропозиції та підходи щодо мирного врегулювання”, — заявив Зеленський.

Він також висловив здивування щодо нібито участі Росії у перемовинах у рамках цього “плану”.

“Дивно чути про те, що Росія за столом переговорів, адже наразі жоден європейський лідер чи президент США не може змусити Росію сісти за стіл переговорів”, — підкреслив президент.

Роль США у мирних процесах

Зеленський зазначив, що будь-які подальші напрацювання щодо мирного врегулювання мають обговорюватися за участі США, оскільки без їхньої політичної та військової підтримки переходити до дипломатичного етапу неможливо.

“Наша позиція така: зараз тривають консультації серед радників, є кілька різних дискусій, але жодного чіткого плану на столі поки немає”, — додав він.

Раніше Європейська служба “Радіо Свобода” опублікувала деталі закритого 12-пунктового плану, що має на меті припинення війни в Україні. Наразі це є лише чернетка, адже зазначаєть, що документ не обговорювався на найвищих рівнях і є напрацюваннями, над яким з весни велась робота в “Коаліції охочих”.

