Політика
687
1 хв

Чи є шанси на зустріч Путіна та Зеленського: прогноз Трампа

Президент США вважає досі можливою організацію зустрічі між президентами України та Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Путін, Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Трамп досі вважає можливою зустріч Зеленського та Путіна / © ТСН.ua

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт поінформувала пресу у Вашингтоні про зміст телефонної розмови між президентами США та РФ, яка тривала дві години. За її словами, президент США Дональд Трамп вважає, що все ще можливо організувати зустріч між кремлівським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, сам Путін висловив намір знову зустрітися з Трампом.

Про це повідомляє Sky News.

Згідно з інформацією Керолайн Левітт, під час двогодинної розмови знову пролунала думка про те, що Дональд Трамп бачить «прогрес» у питанні війни Росії проти України.

Левітт також зазначила, що президент США прагне й надалі просувати справу до миру.

Найпомітнішою заявою прессекретарки стало те, що Дональд Трамп вважає, що зустріч між президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським усе ще може бути організована. Крім цього, Левітт зазначила, що Путін також висловив намір зустрітися з самим Трампом.

Нагадаємо, в Білому домі розповіли про результати розмови між Трампом і Путіним. Лідери домовилися скликати зустріч своїх високопосадовців наступного тижня, а потім зустрінуться особисто.

687
