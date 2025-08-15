Чи є сигнали про готовність Росії закінчити війну: Зеленський відповів

Війна Росії проти України / © ТСН

У день саміту президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна на Алясці російська армія продовжує завдавати ударів по українських містах, оскільки немає наказу завершувати війну.

На цьому наголосив у своєму зверненні увечері в п’ятницю, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, він отримує доповіді від розвідки та дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці та «про те, із чим їде Путін».

«Ми отримуємо також доповіді з регіонів України після російських ударів. Суми — російський удар по центральному ринку. Дніпровщина — удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина — свідомі російські удари», — зазначив він.

Зеленський підкреслив, що війна триває через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну.

«У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить», — наголосив він.

Український президент нагадав про нещодавнє обговорення із США та європейськими партнерами того, «що може спрацювати» для чесного закінчення війни.

«Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і сподіваємось на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати — росіяни зважають на американську силу. Саме на силу», — зазначив він.

Зеленський зауважив, що через різницю в часі з Аляскою 11 годин завтрашній день для всіх у Європі почнеться рано і одразу після завершення переговорів Трампа і Путіна відбудуться «відповідні розмови».

«Росія має закінчити війну, яку сама ж і почала, і затягувала на роки. Припинення вбивств потрібне. Зустріч лідерів потрібна. Щонайменше — Україна, Америка, російська сторона, і саме в такому форматі можливі ефективні рішення. Гарантії безпеки потрібні. Тривалий мир дуже потрібен. Усі знають ключові цілі», — наголосив український президент.

Нагадаємо, у Кремлі сподіваються, що переговори за участі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна під час саміту на Алясці 15 серпня будуть тривалими і продуктивними.

Перед вильотом на Аляску для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп повідомив, що очікує конкретних результатів від перемовин щодо України. За його словами, мета зустрічі — зупинити бойові дії та створити умови для довгострокового миру та стабільності в Україні.