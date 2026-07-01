Чи заберуть у Зеленського чеський орден слідом за Польщею: у президента Павела відповіли

Прапор Чехії

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Чеська ультраправа партія “Свобода та пряма демократія” ініціює позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Лева.

Про це на брифінгу заявив член парламентської фракції SPD Їндржих Райхл, повідомляє “Укрінформ”.

За його словами, фракція хоче винести це питання на розгляд коаліційної ради, щоб Палата депутатів запропонувала президенту Чехії позбавити Зеленського державної нагороди.

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“Пропозицію депутатської фракції SPD ми винесемо на розгляд коаліційної ради, щоб Палата депутатів запропонувала президенту республіки позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Лева”, — заявив Райхл.

Він також послався на приклад Польщі, президент якої Кароль Навроцький вирішив позбавити українського лідера ордена Білого Орла. Причиною називали присвоєння одному з українських військових підрозділів імені “Героїв УПА”.

Водночас в адміністрації президента Чехії Петра Павела пояснили, що глава держави не має повноважень самостійно вирішувати питання про позбавлення державних нагород.

“Ні Конституція, ні закон не надають президенту Республіки повноважень вирішувати питання про позбавлення державних нагород”, — заявив речник чеського президента у коментарі “Укрінформу”.

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За його словами, державної нагороди, яку присудив або вручив президент Чехії, можна позбавити лише на підставі остаточного рішення суду. Таке покарання можливе лише за умов, передбачених Кримінальним кодексом.

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