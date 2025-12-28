Чи заборонять ухилянтам голосувати на виборах: Подоляк відповів

Михайло Подоляк / © Getty Images

Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чутки, що ухилянтам, які тікають від військової служби, можуть заборонити голосувати на майбутніх виборах.

Чи так це насправді, Подоляк розповів у коментарі «Новини.LIVE».

За його словами, усі деталі щодо виборів, зокрема право голосу для чоловіків, які ухиляються від служби, розглядатимуться в рамках робочої групи народних депутатів. Адже для цього потрібні зміни до законів.

«Парламентарі мають дати відповіді на ці питання. Потім може бути ще певна дискусія суспільна. І після цього буде рішення, як це все має відбуватись. Тобто ми не можемо з вами говорити те, що тільки починає обговорюватися», — пояснив Подоляк.

Раніше президент Зеленський заявив, що готовий до виборів під час війни, але за умови.