Чи заборонять ухилянтам голосувати на виборах: Подоляк відповів
Подоляк відповів, чи позбавлять ухилянтів виборчих прав.
Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чутки, що ухилянтам, які тікають від військової служби, можуть заборонити голосувати на майбутніх виборах.
Чи так це насправді, Подоляк розповів у коментарі «Новини.LIVE».
За його словами, усі деталі щодо виборів, зокрема право голосу для чоловіків, які ухиляються від служби, розглядатимуться в рамках робочої групи народних депутатів. Адже для цього потрібні зміни до законів.
«Парламентарі мають дати відповіді на ці питання. Потім може бути ще певна дискусія суспільна. І після цього буде рішення, як це все має відбуватись. Тобто ми не можемо з вами говорити те, що тільки починає обговорюватися», — пояснив Подоляк.
Раніше президент Зеленський заявив, що готовий до виборів під час війни, але за умови.