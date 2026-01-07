Чи захистить Європа Україну у разі нового нападу РФ - відповідь Зеленського

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський зізнався, що не має простої й однозначної відповіді на запитання, чи готові європейські партнери реально захистити Україну у разі повторної агресії Росії.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання видання журналістам щодо ролі Франції, Німеччини та Великої Британії в межах так званої “коаліції охочих”.

“Дуже складне запитання, на яке дуже хочеться, особливо мені, отримати дуже просту відповідь – так, якщо буде знову агресія, всі партнери дадуть сильну відповідь росіянам”, – зазначив Зеленський.

За його словами, саме таке запитання він регулярно ставить міжнародним партнерам, однак поки що чіткої та однозначної відповіді не почув.

“Я поки що чіткої, ясної відповіді не отримав. Я бачу, знаєте, як кажуть, the will, політичну волю, і що партнери готові”, – сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що політичної волі недостатньо без формалізованих і юридично закріплених гарантій безпеки.

“Партнери готові дати нам сильні гарантії безпеки. Але допоки у нас не буде таких гарантій безпеки, юридичних, підтриманих парламентами, підтриманих Конгресом Сполучених Штатів, не можна відповісти на це запитання”, – пояснив він.

Навіть за наявності міжнародних гарантій Україна, за словами глави держави, має насамперед розраховувати на власні сили.

“І навіть якщо вони будуть, все одно ми повинні розраховувати передусім на свої сили, на свої Збройні сили України”, – підкреслив Зеленський.

Президент окремо наголосив, що ключовою гарантією безпеки для України залишається власна армія.

“Саме тому гарантія номер один – це наша армія, сильна армія, укомплектована армія, 800 тисяч з нормальною зброєю. Все, що нам потрібно, все це виписано. І це не тільки бажання, це наше бачення”, – резюмував він.

Крім того Зеленський відповів, чи може Україна розраховувати на “ядерну парасольку”.