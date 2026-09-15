Чи закінчиться війна 2027 року: Волкер назвав єдину умову, за якої Путін погодиться на мир

Курт Волкер був спеціальним представником Державного департаменту США з питань України у 2017—2019 роках

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Диктатор Володимир Путін ні на крок не відступив від своєю мети ліквідувати Україну як суверенну державу, попри активізацію дипломатії за участю спецпредставників Трампа.

Про це заявив спеціальний представник США з питань України у 2017–2019 роках Курт Волкер в інтерв’ю youtube-каналу «НАСПРАВДІ MAX».

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Путін не відступить

«Путін не відступив ні на крок і не збирається. Тож ілюзій бути не повинно. хоче ліквідувати Україну як суверенну незалежну державу та підкорити її як частину Російської імперії. Без сумніву, це він і намагається зробити», — заявив Волкер, коментуючи візит Кушнера і Віткоффа до Москви і Києва.

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Дипломат вважає, що президент Трамп розуміє, в яку гру грає Путін, але бажає «тримати відкритою можливість переговорів».

Волкер визнав, що Україна також змушена демонструвати готовність до діалогу, хоча розуміє, що це не принесе результату.

«Ми хочемо припинення війни. Ми хотіли б мати перемир’я зараз, загальне перемир’я. І це дуже розумне і правильне позиціювання. Але ніхто не повинен думати, що Путін дійсно збирається домовитися про припинення війни. Цього не буде. Тому те, що робить Україна, є найкращим варіантом — бити по Росії всередині Росії», — сказав колишній спецпредставник.

Чи буде перемир’я до зими

Волкер припускає, що Путін навряд чи погодиться на припинення вогню до зими. На його думку, диктатор захоче використати зиму, щоб оцінити, яких результатів зможе досягти на полі бою.

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«Зрештою, йому це не вдасться. І наступного року, думаю, у нас буде більше шансів на припинення вогню», — сказав колишній спецпредставник США.

Чи закінчиться війна 2027 року

На запитання, чи може війна між РФ та Україною закінчитися у 2027 році, Волкер допустив, що можливе припинення вогню. Водночас, він не думаю, що Путін колись погодиться на мирну угоду.

«Для досягнення мирної угоди з Україною Путінові довелося б визнати, що Україна є суверенною незалежною державою. Йому довелося б визнати, що президент Зеленський є легітимним лідером України, і йому довелося б визнати, що між Росією та Україною існує міжнародний кордон. Путін ніколи на це не погодиться. Тож найкраще, на що ми можемо сподіватися — це те, що Путіна змусять погодитися на припинення вогню. А далі ми продовжуємо працювати і продовжуємо зміцнювати Україну у військовому, економічному, політичному, фінансовому плані, щоб стримати майбутні російські напади», — припустив американський дипломат.

У якому єдиному разі Путін погодиться на мир

На думку Волкера, Путін може погодитися на перемир’я на лінії фронту, але лише в тому випадку, якщо фінансові витрати війни поставлять під загрозу саму Російську державу.

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«Це довгострокова перспектива. Це не закінчить війну за один день, але Росія не зможе довго витримувати таку тенденцію», — сказав він.

Нагадаємо, 14 вересня Дональд Трамп оголосив, що Київ і Москва не атакуватимуть об’єкти енергетики одне одного.

Згодом стало відомо, що заява Трампа була поспішною. За даними ЗМІ, питання можливого енергетичного перемир’я між Україною та Росією наразі опрацьовується, однак остаточної угоди сторони ще не досягли.

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