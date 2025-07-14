Чи закінчиться війна через 50 днів: політолог відповів

50-денний ультиматум Трампа Путіну: чи закінчаться бойові дії у вересні / © ТСН.ua

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Попри висловлений Дональдом Трампом ультиматут диктатору Путіну погодитися за 50 днів на мирну угоду, бойові дії не припиняться.

Таку думку висловив український політолог Вадим Денисенко, передає «Еспресо».

«Припинення вогню через 50 днів не відбудеться. Путін і надалі намагатиметься наступати. Сподіваюся, що йому це особливо не вдасться», — вважає експерт.

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Денисенко звертає увагу на важливий фактор — переговори очільника МЗС країни-агресорки Лаврова у Пхеньяні з режимом Кім Чен Ина.

«Маємо одне велике питання: ми досі не розуміємо, про що домовився або не домовився Лавров у Пхеньяні. Адже наразі це єдина можливість для росіян отримати відносно великі резерви без проведення мобілізації», — зауважив він.

Політолог припустив, що якщо у Пхеньяні Лаврову не вдалося домовитися про нове залучення військових з Північної Кореї, то можна вважати, що шанси Росії на значні просування на фронті до кінця року є невеликими.

Водночас, паралельно у світі розпочинаються два масштабні переговорні процеси — між США і Китаєм та між Європейським Союзом і Китаєм, каже експерт. Єдиною країною, яка справді може реально впливати на Росію він називає Китай.

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«Якщо європейцям і особливо США вдасться досягти прогресу в цих переговорах, вважаю, що одним із їхніх ключових пунктів може стати питання реального завершення війни в Україні та тиску Китаю на РФ», — підсумував Денисенко.

Раніше у ВВС і Sky News прокоментували 50-денний ультиматум і припустили, що Трамп дає Путіну перепочинок.