Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

У разі смерті чи відходу від влади російського диктатора Володимира Путіна, жодного миру в Україні не варто очікувати. Проблема не в президентові, а в російському режимі, який не хоче закінчення війни.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив Володимир Єльченко, український дипломат і останній посол України в Росії до моменту окупації Криму.

«Не думаю, що смерть Путіна щось для нас суттєво змінить, бо його найближче оточення — ще гірші люди. Пам’ятаю їх ще зі своєї роботи. Реальних політичних змін у Росії не відбувається, люди просто міняються місцями», — сказав він.

Реклама

На його думку, єдиний вихід — різке посилення санкцій і суттєве озброєння України. А військова перемога України так чи інакше приведе до розпаду Росії.

«У результат мирних переговорів, які тепер тягнуться місяцями, я не вірю. Мединський та інші росіяни прямим текстом говорять, що готові воювати ще хоч 20 років. І вони не шкодуватимуть покласти для цього ще тисячі життів. Важливо пережити період Трампа. Зрештою, ще є американський Конгрес, який стримуватиме його від найрадикальніших кроків», — додав він.

Раніше аналітики повідомили, що у Кремлі не збираються йти на мирні переговори, а розраховують на подальшу окупацію України.

За даними експертів, Кремль має намір анексувати щонайменше ще п’ять українських областей, зокрема Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Одеську, Миколаївську. Ці плани обговорюються в Кремлі попри те, що Росія досі не має повного контролю навіть над тими регіонами, які формально були оголошені анексованими 2022 року, зокрема йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Реклама