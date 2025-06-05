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Чи закінчиться війна, якщо Путін помре — Єльченко пояснив ситуацію
Загроза перед Україною залишиться, навіть у випадку зміни Путіна у Росії.
У разі смерті чи відходу від влади російського диктатора Володимира Путіна, жодного миру в Україні не варто очікувати. Проблема не в президентові, а в російському режимі, який не хоче закінчення війни.
Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив Володимир Єльченко, український дипломат і останній посол України в Росії до моменту окупації Криму.
«Не думаю, що смерть Путіна щось для нас суттєво змінить, бо його найближче оточення — ще гірші люди. Пам’ятаю їх ще зі своєї роботи. Реальних політичних змін у Росії не відбувається, люди просто міняються місцями», — сказав він.
На його думку, єдиний вихід — різке посилення санкцій і суттєве озброєння України. А військова перемога України так чи інакше приведе до розпаду Росії.
«У результат мирних переговорів, які тепер тягнуться місяцями, я не вірю. Мединський та інші росіяни прямим текстом говорять, що готові воювати ще хоч 20 років. І вони не шкодуватимуть покласти для цього ще тисячі життів. Важливо пережити період Трампа. Зрештою, ще є американський Конгрес, який стримуватиме його від найрадикальніших кроків», — додав він.
Раніше аналітики повідомили, що у Кремлі не збираються йти на мирні переговори, а розраховують на подальшу окупацію України.
За даними експертів, Кремль має намір анексувати щонайменше ще п’ять українських областей, зокрема Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Одеську, Миколаївську. Ці плани обговорюються в Кремлі попри те, що Росія досі не має повного контролю навіть над тими регіонами, які формально були оголошені анексованими 2022 року, зокрема йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.