Чи закінчиться зустріч з Путіним провалом: Трамп дав оцінку у відсотках

Трамп заявив, що зустріч із Путіним на 25% може завершитися провалом.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп дав 25% ймовірність того, що майбутня зустріч з Путіним на Алясці завершиться невдало.

Про це передає The Guardian.

Трампа запитали, чи вважає він, що зустріч з диктатором РФможе закінчитися провалом. У відповідь він сказав, що оцінює ймовірність провалу у 25%.

«Існує 25% ймовірність того, що ця зустріч не буде успішною, і в такому разі я [повернуся] до керівництва країною, і ми вже за шість місяців знову зробили Америку великою», — сказав Трамп.

За словами президента США, головною метою завтрашнього саміту було організувати другу зустріч — за участю Зеленського — для досягнення угоди. Переговори він порівняв з «шаховою грою».

Нагадаємо, що Дональд Трамп не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню за підсумками зустрічі з Путіним.

