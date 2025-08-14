- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи закінчиться зустріч з Путіним провалом: Трамп дав оцінку у відсотках
Трамп заявив, що зустріч із Путіним на 25% може завершитися провалом.
Президент США Дональд Трамп дав 25% ймовірність того, що майбутня зустріч з Путіним на Алясці завершиться невдало.
Про це передає The Guardian.
Трампа запитали, чи вважає він, що зустріч з диктатором РФможе закінчитися провалом. У відповідь він сказав, що оцінює ймовірність провалу у 25%.
«Існує 25% ймовірність того, що ця зустріч не буде успішною, і в такому разі я [повернуся] до керівництва країною, і ми вже за шість місяців знову зробили Америку великою», — сказав Трамп.
За словами президента США, головною метою завтрашнього саміту було організувати другу зустріч — за участю Зеленського — для досягнення угоди. Переговори він порівняв з «шаховою грою».
Нагадаємо, що Дональд Трамп не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню за підсумками зустрічі з Путіним.