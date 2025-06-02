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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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92
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Чи залишаться війська США в Європі — Рютте розкрив деталі

Підтримка США непохитна, але Європа має посилити власну оборону, заявив Марк Рютте.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте / © Getty Images

Європейські союзники від січня ставлять два ключові запитання генсеку Альянсу: чи США досі віддані НАТО та чи планують вивести війська з Європи. Відповідь на перше — однозначно так, і президент Трамп неодноразово підтверджував це. Однак, за словами Марка Рютте, Європі варто готуватися до збільшення власних оборонних витрат та розуміти, що, хоча США й зосередяться на Азії, довгострокова конвенційна присутність американців у Європі разом із ядерною парасолькою залишиться непорушною.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час саміту «Бухарестської дев’ятки» та північних країн у Вільнюсі.

«Від січня мені задають два запитання європейські союзники. Перше, це чи Сполучені Штати досі віддані НАТО? Відповідь так. Так, і НАТО, і статті 5, і це багато разів повторювалося президентом Трампом під час багатьох зустрічей. Отже, моя єдина пропозиція для європейських друзів — це включити телевізор, почуйте, як вони це кажуть. Але очікування яке від них? Це те, що ми будемо витрачати більше на власну оборону. Тому що це чесно — вирівняти наші витрати з американськими витратами. А друге запитання — це те, що вони можуть вивести війська. І, як сказав пан Дуда, немає жодних індикаторів про це. Що ми знаємо, це те, що Америка разом з Європою також має турбуватися про Близький Схід, індотихоканські регіони», — сказав Рютте.

І це, за словами генсека НАТО, логічно, що протягом часу, коли ми нарощуватимемо свої спроможності, Сполучені Штати більше фокусуватимуться на Азії.

«Але у довгостроковій перспективі, я певен, що буде серйозна, конвенційна присутність американців у Європі. Разом з ядерною парасолькою, яка гарантуватиме нашу свободу, буде міцна, серйозна, конвенційна присутність США в Європі. У цьому немає сумнівів», — наголосив Рютте.

Президент Зеленський зі свого боку сказав, що погоджується зі словами Марка Рютте.

Нагадаємо, у керівництві НАТО наразі не обговорюють вимогу Росії надати письмові гарантії про нерозширення блоку на схід.

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