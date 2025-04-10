Чи залишається Трамп посередником між Україною та Росією: Єрмак дав відповідь

Керівниу Офісу президента Андрій Єрмак

Реклама

В умовах війни ми, українці, віримо фактам. І реальність доводить, що американці грали важливу роль війні проти росіян. Без їхньої допомоги за ці три роки ми б не були там, де є сьогодні.

Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню Corriere della Sera, відповідаючи на запитання, чи досі він вважає президента США Донадьда Трампа ефективним посередником між ним та Росією.

«Я очолював нашу делегацію на переговорах у Саудівській Аравії кілька днів тому і можу з упевненістю сказати, що американська позиція була чудовою та конструктивною. Ніхто не ставив під сумнів відповідальність Росії за війну та необхідність прояснити ситуацію для всеосяжної угоди про припинення вогню без будь-яких попередніх умов», — зазначив він.

Реклама

Єрмак наголосив, що Трамп показав, що він хоче покласти край цій війні і має силу змусити Росію це зробити.

«Я вірю в нашого президента і в нашу справу, яка зараз полягає не в захисті якоїсь конкретної території, а в реальній боротьбі за виживання. Ми хочемо повного припинення вогню та конкретної системи моніторингу. І тільки Сполучені Штати мають інструменти для серйозного моніторингу», — підсумував Андрій Єрмак.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп роздратований через Путіна більше, ніж ми уявляємо.