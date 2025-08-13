Чи залишить Трамп достроково саміт, якщо Путін не налаштований серйозно: Білий дім відповів

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що лише за кілька хвилин зустрічі тет-а-тет з диктатором РФ Володимиром Путіним він зможе зрозуміти, чи налаштований той серйозно.

У Білому домі відповіли, чи може американський лідер покинути переговори достроково, пише Sky News.

Під час брифінгу журналісти запитали речницю Білого дому Каролін Лівітт про те, чи готовий Трамп піти, якщо Путін не налаштований серйозно.

“Я не буду випереджати жодних гіпотетичних припущень”,– наголосила вона.

Окрім того, утрималася представниця адміністрації Трампа і від запитань про подробиці телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

“Я не хочу розголошувати приватні розмови. Президент глибоко поважає всі сторони, які беруть участь у цьому конфлікті та намагаються його припинити”, - заявила вона.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди з "фюрером" РФ Володимиром Путіним. Втім, "будуть поступки", якими "ніхто не буде задоволений". Ймовірно, "можуть бути обміни територіями".

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що під час переговорів Вашингтон, ймовірно, буде прагнути повернути Україні певні ключові регіони. Втім, американський лідер не уточнив, які саме території вважає пріоритетними.