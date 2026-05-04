Чи залишиться Зеленський при владі після війни: що думають українці

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Нове соціологічне дослідження показало, як змінилися погляди громадян на роль президента України Володимира Зеленського після закінчення війни. Поки одні прагнуть його переобрання, інші пропонують залишити велику політику.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Опитування стосувалося того, якою українці бачать роль Зеленського після завершення війни. Вперше соціологи поставили це запитання у вересні — жовтні 2025 року, а тепер повторили його.

Реклама

Як свідчать результати, 28% респондентів хотіли б бачити Зеленського президентом і після війни — це дещо більше порівняно з 25% на початку жовтня торік. Ще 16% (показник не змінився) вважають, що він може залишитися у політиці, наприклад як лідер партії або народний депутат.

Водночас 30% опитаних (менше, ніж 36% раніше) переконані, що Зеленському варто відійти від політичної діяльності — зосередитися на благодійності, міжнародному представництві України або особистих справах.

Ще 15% респондентів (без змін порівняно з попереднім опитуванням) вважають, що глава держави має зазнати кримінального переслідування.

Всеукраїнське опитування КМІС було проведене упродовж 20-27 квітня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України. Соціологи опитали 1005 респондентів віком від 18 років і старше.

Реклама

До слова, у лютому Зеленський заявив, що поки не має остаточного рішення щодо участі в наступних президентських виборах. Він не виключив можливість балотування, зазначивши, що це залежатиме від формату закінчення війни, проте підтвердив, що іноді думає про другий термін.

Новини партнерів