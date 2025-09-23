Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

НАТО продовжуватиме перехоплювати військові літаки, які залітають у повітряний простір країн-членів Альянсу. Але про збиття не йдеться.

Про це державний секретар США Марко Рубіо сказав в інтервʼю CBS News, яке наводить пресслужба Держдепу.

«Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці порушення (Росією повітряного простору НАТО — Ред.) так, як ми реагуємо на них завжди, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх», — сказав він.

На запитання, чи готові США брати участь у збитті російських літаків, якщо ті порушать повітряний простір НАТО, Рубіо відповів так: «Я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, хіба що якщо вони атакують».

Держсекретар наголосив, що Сполучені Штати є найважливішим членом НАТО. «Ми будемо працювати з нашими союзниками, щоб захистити кожен сантиметр території НАТО. Це зобов’язання залишається непохитним», — запевнив він.

