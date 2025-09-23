ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
1 хв

Чи збиватимуть США російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО — Рубіо відповів

За словами Рубіо, західні сили перехоплюватимуть військові літаки РФ, але збивати не будуть.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Державний секретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

НАТО продовжуватиме перехоплювати військові літаки, які залітають у повітряний простір країн-членів Альянсу. Але про збиття не йдеться.

Про це державний секретар США Марко Рубіо сказав в інтервʼю CBS News, яке наводить пресслужба Держдепу.

«Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці порушення (Росією повітряного простору НАТО — Ред.) так, як ми реагуємо на них завжди, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх», — сказав він.

На запитання, чи готові США брати участь у збитті російських літаків, якщо ті порушать повітряний простір НАТО, Рубіо відповів так: «Я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, хіба що якщо вони атакують».

Держсекретар наголосив, що Сполучені Штати є найважливішим членом НАТО. «Ми будемо працювати з нашими союзниками, щоб захистити кожен сантиметр території НАТО. Це зобов’язання залишається непохитним», — запевнив він.

Раніше держсекретар США Рубіо пояснив, чому Трамп не тисне на Росію.

Дата публікації
Кількість переглядів
323
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie