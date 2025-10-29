- Дата публікації
Чи здатен Трамп завершити війну в Україні: Венс зробив відверту заяву
Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп може лише допомогти Україні та Росії наблизитися до миру, але не може змусити сторони припинити війну.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що настав час для пошуку шляхів до миру між Україною та Росією, однак наголосив — президент Дональд Трамп не може силоміць змусити сторони зупинити бойові дії.
Про це він сказав у подкасті Pod Force One.
За словами Венса, війна між Україною та Росією досягла “точки зниження вигоди” для обох сторін. Територіальні здобутки російських військ незначні, тоді як втрати у живій силі величезні. Водночас Україна, за його словами, стикається з серйозними проблемами, особливо в енергетичній сфері.
“Ми справді віримо, що настав момент, коли і для Росії, і для України доцільно припинити бойові дії. Але президент може лише відчинити двері — він не може змусити жодну зі сторін у них увійти”, — зазначив Венс.
Віцепрезидент також визнав, що раніше очікував значно довшої війни — до 15 років, проводячи паралелі з війною у В’єтнамі.
Крім того, Венс згадав перепалку із Зеленським в Овальному кабінеті та сказав, що змінив думку про війну в Україні.