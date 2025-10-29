Чи здатен Трамп завершити війну в Україні: Венс зробив відверту заяву

Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що настав час для пошуку шляхів до миру між Україною та Росією, однак наголосив — президент Дональд Трамп не може силоміць змусити сторони зупинити бойові дії.

Про це він сказав у подкасті Pod Force One.

За словами Венса, війна між Україною та Росією досягла “точки зниження вигоди” для обох сторін. Територіальні здобутки російських військ незначні, тоді як втрати у живій силі величезні. Водночас Україна, за його словами, стикається з серйозними проблемами, особливо в енергетичній сфері.

“Ми справді віримо, що настав момент, коли і для Росії, і для України доцільно припинити бойові дії. Але президент може лише відчинити двері — він не може змусити жодну зі сторін у них увійти”, — зазначив Венс.

Віцепрезидент також визнав, що раніше очікував значно довшої війни — до 15 років, проводячи паралелі з війною у В’єтнамі.

Крім того, Венс згадав перепалку із Зеленським в Овальному кабінеті та сказав, що змінив думку про війну в Україні.