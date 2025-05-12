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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи з’явиться Путін у Стамбулі: Франція закликає не втратити шанс на прямі переговори

Глава МЗС Франції закликав Путіна не проґавити шанс на мир і зустрітися із Зеленським у Стамбулі. Перемир’я – головна умова діалогу.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. / © Le Parisien

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Володимира Путіна приєднатися до українського президента Володимира Зеленського на переговорах у Стамбулі, запланованих на 15 травня.

Про це повідомляє Le Figaro.

“Цього тижня ми стали свідками одностайного заклику до 30-денного безумовного припинення вогню. Президент Зеленський скористався моментом і оголосив, що готовий особисто приїхати до Стамбула. Ми закликаємо Путіна зробити те саме”, – заявив Барро.

Він наголосив, що режим тиші — обов’язкова умова для початку будь-яких перемовин: “Не можна говорити про мир під обстрілами та атаками дронів”.

Нагадаємо, Москва проігнорувала запропоноване Заходом перемир’я з 12 травня, натомість Путін запропонував провести прямі переговори 15 травня, нібито спираючись на домовленості у Стамбулі зразка 2022 року.

До переговорів у Туреччині закликає й Дональд Трамп. “Путін хоче зустрітися в четвер у Туреччині. Україна має погодитися негайно”, — написав він у соцмережі Truth Social.

Зеленський відреагував позитивно: “Чекатиму Путіна в Туреччині. Особисто. Сподіваюся, цього разу росіяни не шукатимуть виправдань”.

Він також зазначив, що ключовою умовою залишається повне і надійне припинення вогню з 12 травня. “Ми готові зустрічатися. Але спочатку — тиша”, — сказав Зеленський.

Президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи ініціативу, заявив: “Без припинення вогню жодних переговорів бути не може. Зброя має замовкнути, щоб заговорила дипломатія”.

Раніше йшлося про те, що Зеленський відвідає Туреччину у четвер, 15 травня, навіть якщо Росія не погодиться розпочати припинення вогню 13 травня.

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