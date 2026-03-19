Чи зірве криза у Верховній Раді кредит МВФ: у парламенті зробили заяву

Верховна Рада України / © Associated Press

Реклама

Парламентська криза в Україні вже впливає на ухвалення рішень, необхідних для співпраці з Міжнародним валютним фондом та просування євроінтеграції. Водночас загрози зриву фінансування поки не підтверджено — ключова проблема полягає у внутрішній політичній ситуації.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, ключова причина затримок — внутрішня політична ситуація, а не позиція міжнародних партнерів.

Реклама

«Витоки проблеми — в політичній кризі, яка зараз триває в країні. Тому і лікувати треба не Міжнародний валютний фонд, лікувати треба політичну кризу в країні», — наголосив він.

Гетманцев додав, що парламент має зосередитися на пошуку голосів і компромісів для ухвалення необхідних рішень.

«Треба збирати голоси, треба спілкуватися з народними депутатами. Необхідно шукати більш прийнятні конструкції для того, аби вилікувати цю політичну кризу. Я переконаний, що це завдання можна вирішити», — зазначив нардеп.

Водночас він розкритикував роботу уряду, який, за його словами, не подав до парламенту необхідних документів для обговорення умов співпраці з МВФ.

Реклама

«Для того, аби дискутувати в Верховній Раді будь-які рішення, що містяться в меморандумі з МВФ, їх треба отримати від Кабінету міністрів. Від листопада жодної законодавчої ініціативи немає», — підкреслив він.

Депутат також спростував інформацію про можливе підвищення податків.

«Обговорюється відмова від невмотивованих пільг. Постійно повторюється наратив про підвищення. Ми податки підвищували єдиний раз — коли говорили про військовий збір», — заявив Гетманцев.

Очікується, що вже найближчим часом відбудеться зустріч українських парламентарів із представниками МВФ, яка може прояснити подальші перспективи співпраці.

Реклама

Що відбувається навколо вимог МВФ

Ситуація довкола співпраці України з Міжнародним валютним фондом останнім часом суттєво загострилася. За інформацією міжнародних медіа, Фонд занепокоєний затримками у виконанні умов програми фінансування на 8,1 млрд доларів. Йдеться зокрема про:

скасування податкових пільг для імпорту дешевих посилок

можливе розширення бази оподаткування для ФОПів

інші зміни, спрямовані на збільшення бюджетних надходжень

Ці ініціативи викликають сильний опір у Верховній Раді, оскільки є непопулярними серед населення. Через це депутати фактично блокують їхній розгляд, що вже призвело до політичного конфлікту.

На цьому тлі з’явилися заяви про ризик втрати фінансування від МВФ. За даними Bloomberg, затягування рішень може поставити під загрозу подальше отримання траншів.

Ситуація загострилася і через публічну критику з боку президента Володимира Зеленського, який звинуватив депутатів у бездіяльності. Це лише посилило напруженість між парламентом та Офісом президента.

Реклама

Додатковим фактором ризику є ситуація із зовнішнім фінансуванням. Частина допомоги від Європейського Союзу, зокрема великий пакет підтримки, залишається заблокованою через позицію окремих країн.