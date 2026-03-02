Чи зірвуться переговори щодо України через ескалацію навколо Ірану: деталі від Bloomberg

Тристоронні переговори

Україна та Росія розраховують провести новий раунд мирних переговорів за посередництва США вже цього тижня попри загострення ситуації на Близькому Сході та військову кампанію адміністрації президента США Дональда Трампа проти Ірану.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

За даними джерела в Москві, знайомого з перебігом підготовки, проведення зустрічі в Абу-Дабі наразі під питанням. Повітряний простір Об’єднаних Арабських Еміратів частково обмежений через ризик ракетних і дронових атак. Тому альтернативним місцем переговорів можуть стати Стамбул або інші європейські столиці. Співрозмовник зазначив, що це питання залишається делікатним, тому він попросив не розголошувати його ім’я.

Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що переговори, заплановані на 5–6 березня, офіційно не скасовані. За його словами, окрім Туреччини, також розглядають Швейцарію як можливий майданчик для діалогу.

Як очікується, це буде вже четверта зустріч сторін цього року після двох раундів в Абу-Дабі та одного — в Женеві. США прагнуть виступити ключовим посередником у досягненні домовленостей щодо припинення повномасштабної війни РФ проти України.

Головним каменем спотикання залишається вимога Росії щодо територіальних поступок на сході Донецької області. Попри роки бойових дій російські війська не змогли повністю захопити цей регіон, однак Москва наполягає на його передаванні.

За інформацією джерел, у Кремлі вважають наступну зустріч потенційно вирішальною. Після останнього раунду переговорів у Женеві російська сторона заявляла американським представникам, що подальший діалог не має сенсу без територіальних поступок України, оскільки більшість інших питань уже узгоджено.

Тим часом, за даними європейських джерел, у ЄС занепокоєні тим, що значні обсяги боєприпасів, використаних США та Ізраїлем під час ударів по Ірану, можуть вплинути на американські запаси та здатність підтримувати Україну.

У Брюсселі також прагнуть зберегти активну участь США в переговорах і паралельно зміцнюють власні можливості протиповітряної оборони, щоб зменшити залежність від американської допомоги.

Нагадаємо, 28 лютого в Дубаї пролунала серія потужних вибухів на тлі ракетних ударів Ірану. За попередніми даними, атаки спричинили серйозні перебої в роботі критичної інфраструктури та транспортної системи міста.

На цьому тлі тимчасово зупинили роботу всі аеропорти мегаполіса. Повністю призупинено рейси “на виліт” і “на приліт” із двох ключових летовищ, зокрема Міжнародного аеропорту Дубая — одного з найзавантаженіших у світі, який щодня обслуговує від 2 до 2,5 тисячі рейсів.

Росія погрожує вийти з переговорів

За інформацією Bloomberg, Кремль нібито розглядає можливість підписання меморандуму про припинення вогню і готовий відвести війська з територій Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Водночас Москва наполягає на виході українських сил із решти підконтрольної Україні частини Донеччини. Російська сторона також допускає міжнародний моніторинг режиму перемир’я за участі США і, за даними джерел, наразі не висуває вимог щодо скорочення чисельності української армії. Однак ключовою умовою залишається територіальний компроміс. У разі відмови Києва від таких поступок під час переговорів цього тижня Росія, за даними агентства, може пригрозити виходом із переговорного процесу.