Чи змінить перебіг війни 50-денний ультиматум Трампа: Естонія заявляє про "момент істини"

Володимир Путін.

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Момент істини, зміни в оборонній війні в Україні може настати протягом 50-денного ультиматуму Дональда Трампа, який він дав Москві для укладення миру.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR.

"Я думаю, що момент істини справді має настати протягом цих 44-43 днів, які залишилися до закінчення ультиматуму Трампа. Так далі тривати не може. Назустріч новій зимі точно не підуть з усвідомленням, що жодних змін не буде", - сказав Певкур.

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Естонський міністр вважає - Білий дім почав розуміти, що для збереження ініціативи в Україні потрібно щось робити. Адже попередні дії, як от економічний тиск на РФ, не дуже вплинуло на агресора і Москва дотримується своїх жорстких і негнучких умов для Києва.

Тепер Заходу не залишається нічого іншого, як надати Україні наступальну зброю, за допомогою якої вона зможе домогтися візуальних успіхів у війні.

"Якби українці могли використовувати ракети дальнього радіуса дії, вони отримали б більше підтримки з боку США. Було б візуально видно, що тепер щось рухається у позитивному напрямку. На фронті від цього дуже багато залежить. Якщо три з половиною роки триває масивний військовий конфлікт, плюс ще десять років постійної напруженості, то в цей момент візуальні сигнали можуть вплинути більше, ніж реальний прорив фронту. Візуальний бік дуже важливий. Про це насамперед варто замислитися США", - підкреслив Певкур.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп останнім часом формує нову лінію щодо Кремля та поставив 50-денний термін РФ для укладення угоди про мир. Інакше - вдарить санкціями. Наразі немає причин, через які американський лідер може змінити свою думку.

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Американський сенатор від Республіканців Ліндсі Грем вважає, що санкції проти РФ, ухвалені ЄС, можуть змусити диктатора Володимира Путіна сісти на стіл переговорів. Особливо привітав він пункт, що знижує цінову межу на закупівлі російської нафти з $60 до $47,60 за барель.

Дата публікації 17:05, 21.07.25 Кількість переглядів 81 Трамп зустрінеться з Путіним у Китаї? Цього не очікував ніхто