Чи зміниться підтримка України з новим президентом Польщі: експерт відповів

Прапор Польщі / © Associated Press

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Польсько-українські відносини залишаються стабільними й доброзичливими на рівні народів.

Про це заявив міжнародний оглядач Пьотр Кульба в ефірі Київ 24.

За його словами, «абсолютно нормальні відносини між українцями та поляками базуються на повазі та спільній позиції — зокрема у ставленні до Росії».

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Кульба наголосив, що Польща не є антиукраїнською державою, і ця теза є важливою для розуміння поточної ситуації. Коментуючи заяви Кароля Навроцького щодо України, експерт підкреслив, що вони були зроблені в рамках передвиборчої кампанії та не мають стратегічного значення.

Навроцький говорив про те, що Україна нібито не має вступати до НАТО, а також про потребу переглянути ставлення до Волинської трагедії як умову для вступу до ЄС. Однак Кульба радить сприймати ці слова спокійно, адже такі меседжі часто використовуються для мобілізації певних електоральних груп.

«Президент Польщі — це фігура другого політичного ряду. Реальна політика формується партіями, а партійна риторика — еластична та переважно спрямована на підтримку України«, — зазначив експерт.

Також Кульба зауважив, що Кароль Навроцький має тісні зв’язки з футбольними фанатськими угрупуваннями, тому його заяви потрібно оцінювати з поправкою на контекст.

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На думку експерта, справжня польська політика базується на повазі до суверенітету України, адже він є гарантією і для самої Польщі. «Безпека країн між морями — це спільна справа», — додав він.

Нагадаємо, Кароль Навроцький переміг на виборах у Польщі 1 червня. У другому турі поляки віддали йому перевагу о 1,78% голосів. Новий президент — євроскептик і консерватор, зокрема, він проти членства України в НАТО. Провладний кандидат, мер Варшави Рафал Тшасковський фінішував з 49,11%.

Він зазначив, що весь час протягом виборчої кампанії відчував підтримку не лише в Польщі, а й за кордоном. Навроцький наголосив, що його перемога на виборах свідчить про прагнення поляків жити в безпечній та економічно сильній країні.