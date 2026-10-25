Чи зміниться позиція США щодо України після виборів до Конгресу: генерал дав тривожний прогноз

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Україні поки що доведеться пристосовуватися до обмежень американських військових супутникових технологій, маневрувати та продовжувати дипломатичну роботу зі Сполученими Штатами. Швидкого розв’язання проблеми не варто очікувати навіть після проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада.

Про це попередив колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю OBOZ.UA.

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Чим відрізняються Starlink і Starshield

За словами Романенка, нинішні проблеми України пов’язані передусім не зі звичайним супутниковим інтернетом Starlink, а з військовою системою Starshield.

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Він уточнив, що Starlink Україні залишають, тоді як із використанням Starshield можуть і надалі виникати труднощі. Водночас саме ця технологія має особливе значення для виконання військових завдань.

«У цій ситуації нам залишається продовжувати мучитися, терпіти, маневрувати, займатися дипломатією, грати в трампівську гру», — сказав генерал.

Чи зміниться ситуація після виборів у США

Романенко не очікує, що проблеми України з американською підтримкою зникнуть одразу після 3 листопада. Навіть якщо демократи отримають більшість в обох палатах Конгресу, Дональд Трамп залишатиметься президентом США ще два роки.

За оцінкою генерала, демократи мають значні шанси перемогти на виборах до Палати представників, тоді як ситуація в Сенаті залишається невизначеною.

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Водночас навіть у разі втрати республіканцями контролю над Конгресом Трамп збереже президентські повноваження. Однак його політичні можливості можуть суттєво скоротитися, а сам він перетвориться на так звану «кульгаву качку».

«Тут питання в тому, чи прокульгає він ще два роки, чи йому оголосять імпічмент і прибиратимуть. Є ознаки такого розвитку подій, оскільки дуже багато складається не на його користь. Рейтинг Трампа нижчий, ніж у інших американських президентів, які були на цій посаді до нього. Тому його дії нагадують поведінку хижака, загнаного в кут, і багато в чому він може бути непередбачуваним», — попередив експерт.

Романенко звернув увагу на падіння політичних рейтингів американського президента та ослаблення Республіканської партії. На його думку, це може впливати на поведінку Трампа.

Водночас, експерт пояснив, що результати проміжних виборів у США не означатимуть миттєвої зміни американської політики. Оновлений склад Конгресу розпочне роботу лише в січні 2027 року, тому до цього часу адміністрація Трампа зберігатиме нинішні можливості впливати на рішення.

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«Не буде так, що 4 листопада Трампа не стане і настане світле майбутнє. Триватиме дуже серйозна боротьба, яку закрутив Трамп, і розклад у ній досить цікавий. Поки що Трампа бояться. Республіканська партія втрачає політичну вагу, але прямо проти нього не виступає. Та після 3 листопада вже доведеться рятуватися, працювати на перспективу, бо всі розуміють, що з Трампом уже не буде жодної перспективи», — підсумував Ігор Романенко.

Раніше у Reuters попередили, що напередодні проміжних виборів до Конгресу США Дональд Трамп дедалі більше зосереджується на внутрішніх економічних проблемах. Його прагнення знизити ціни на пальне та домовитися з Росією створює нові ризики для України.

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