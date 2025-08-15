Чи зможе Трамп домовитись з Путіним: що кажуть американці

Дональд Трамп / © Associated Press

Майже 60% громадян США сумніваються, що президент Дональд Трамп здатен ухвалювати «мудрі рішення» щодо війни Росії проти України.

Про це свідчать дані опитування Pew Research Center, на які посилається Politico.

Опитування показало, що демократи довіряють Трампу значно менше, ніж республіканці. Водночас серед прихильників Республіканської партії рівень підтримки теж знизився: якщо в липні 2024 року 81% республіканців вважали, що Трамп зможе впоратися із ситуацією, то зараз так думають лише 73%.

Також громадяни США розділилися у поглядах на те, чи повинні США продовжувати надавати допомогу Україні у війні. Демократи значно частіше підтримують таку допомогу, ніж республіканці.

«Ми бачимо, що сприйняття Трампа змінилося після того, як він почав частіше публічно критикувати Росію», — зазначає видання.

Менше американців вважають, що президент занадто підтримує Москву.

Опитування проводили онлайн та телефоном з 4 по 10 серпня серед 3554 дорослих. Похибка становить приблизно 1,8%.

Нагадаємо, Трамп перед зустріччю на Алясці заявив, що очікує конкретних результатів від перемовин щодо України. Американський президент підкреслив, що продовження атак Росії не посилює позиції Кремля, а навпаки — шкодить Путіну.

Також сотні проукраїнських протестувальників, які вийшли на головні вулиці Анкориджа напередодні саміту між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним, висловили скептицизм щодо результатів зустрічі та розчарування відсутністю президента України Володимира Зеленського.

Вимоги демонстрантів, серед яких переважали місцеві жителі, були чіткими: будь-які переговори щодо припинення військових дій Кремля в Україні не повинні відбуватися за рахунок суверенітету України.