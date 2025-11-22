Чи зможе Україна воювати без розвідданих США: в ВВС дали відповідь

ЗСУ на фронті / © СБУ

Україна вже значною мірою здатна вести бойові дії без американських розвідданих.

Про це йдеться в аналізі кореспондента BBC з питань безпеки Френка Гарднера, який оцінив наслідки можливої втрати розвідувальної підтримки США.

На початку повномасштабного вторгнення дані Вашингтона були критично важливими. Проте, за словами журналіста, Київ знайшов альтернативу — комерційні супутникові компанії, що дають змогу отримувати оперативну інформацію про переміщення російських сил.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі BBC заявив, що сучасний світ пропонує значно ширші можливості для збору даних.

«Київ справиться без американських розвідданих. Світ уже не той, що раніше», — зазначив Воллес.

Водночас BBC наголошує: те, без чого Україна точно не може обійтися, — це західні ракети та системи протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про Patriot, які перехоплюють російські балістичні та крилаті ракети.

Гарднер додає, що навіть за умов активної підтримки Європи втрата США як стратегічного партнера стане болючим ударом. Це може підштовхнути Кремль до подальшої ескалації та спроби зламати Україну силою.

Нагадаємо, заяви Дональда Трампа про необхідність підписати його мирний план або воювати без підтримки США експерти розцінюють як політичний тиск у його бізнес-стилі.

Попри ультиматум, фактичні можливості президента США обмежені: повністю припинити постачання зброї Україні складно через політичні й економічні обмеження всередині країни, тоді як головним ресурсом підтримки для Києва залишається ЄС.