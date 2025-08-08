Чи змусить економічний план Трампа зупинити Путіна: подробиці

Трамп та Путін

Президент США Дональд Трамп активізує економічний тиск на Росію, намагаючись зупинити війну в Україні. Поєднуючи дипломатичні сигнали з ультимативними погрозами, Трамп відкрито говорить про плани завдати удару по нафтодоларах, які фінансують російську армію.

Про це пише New York Times.

Одразу після заяви про зустріч з Володимиром Путіним, Трамп пригрозив Індії 25-відсотковими тарифами за імпорт російської нафти. Це стало сигналом для Кремля — США готові закривати Москві останні економічні «кисневі подушки».

Російська економіка після вторгнення у 2022 році демонструвала зростання завдяки масовим державним витратам. Але нині цей ефект зникає. Прогноз зростання ВВП знижено до 1–2% на тлі падіння доходів від нафти на 18%. Через це уряд РФ вже збільшив очікуваний дефіцит бюджету до 1,7% ВВП.

Незважаючи на це, Кремль захищає військові витрати, які становлять близько 8% ВВП. Інвестиції в цивільну інфраструктуру скорочуються, а великі підприємства починають скорочувати працівників. Російські компанії відмовляються від розвитку, банківські ставки стримують кредитування, а інфляція коливається на рівні 9% річних.

На думку аналітиків, Трамп прагне вдарити по головному фінансовому джерелу Кремля — експорту нафти. Його ставка — на зниження світових цін та тиск на ключових партнерів Москви, зокрема Індію. Проте Делі поки відмовляється змінювати курс, користуючись вигідними знижками на російську сировину.

Попри ризики для бюджету, Кремль демонструє стійкість. Військова машина працює, а політична стабільність тримається на штучному економічному балансі. Але навіть у самій Росії лунають голоси про загрозу глибокої кризи, якщо західний тиск посилиться.

Чи зможе Трамп змусити Путіна відступити — покаже час. Але ставки зростають, а війна, як і економічний фронт, стає все жорсткішою.

Нагадаємо, після нещодавнього візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви з’явилась інформація про можливу особисту зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Очікується, що вона може відбутися вже наступного тижня. Як повідомили у Білому домі, ініціатива проведення переговорів надходить від Кремля.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон уперше отримав чіткі сигнали від Москви щодо можливих умов припинення війни проти України. За його словами, Білий дім тепер краще розуміє позицію РФ у питанні завершення повномасштабного вторгнення.

Президент Росії Володимир Путін розглядає Об’єднані Арабські Емірати як одне з потенційних місць для перемовин із Трампом. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що локацію зустрічі вже погоджено, однак деталей не розкрив.