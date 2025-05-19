Чи зробить Путін "жест" заради Трампа: аналітики припускають несподіваний хід

Володимир Путін. / © Associated Press

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Перед запланованою телефонною розмовою з Дональдом Трампом президент Росії Володимир Путін не демонструє готовності до змістовних компромісів.

Однак, як зазначають оглядачі Sky News, Кремль може піти на крок, який виглядатиме як поступка — аби допомогти Трампу створити видимість дипломатичного прориву.

Речник Путіна Дмитро Пєсков раніше заявив: “Якщо посередництво США допоможе досягти цілей “СВО” мирними засобами, Росія віддасть перевагу цьому варіанту”.

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У матеріалі наголошується: ця фраза лише підтверджує незмінність цілей Кремля — запобігти вступу України до НАТО та зберегти контроль над чотирма окупованими регіонами. Це означає, що Москва, як і раніше, очікує від Києва та Заходу добровільних поступок — або намагатиметься досягти свого силою.

30-денне перемир’я

Коментатори Sky News припускають, що Путін, попри відсутність наміру до повноцінного припинення вогню, може запропонувати обмежене або символічне послаблення. Такий хід Кремль може використати як “матеріал” для Трампа — аби той зміг представити це своїй аудиторії як успіх особистої дипломатії.

Утім, перспектива навіть тимчасового перемир’я виглядає сумнівною. Росія неодноразово заявляла, що не погодиться на припинення вогню, якщо Захід не припинить підтримку України. А запропонований Трампом ще два місяці тому варіант 30-денного перемир’я досі не отримав жодної підтримки з боку Москви.

Показ сили перед розмовою

Напередодні розмови Путіна і Трампа Кремль вдався до ескалації. У неділю Росія здійснила наймасштабнішу атаку дронами з початку повномасштабного вторгнення, а також, за повідомленнями України, готувала випробувальний запуск міжконтинентальної ракети.

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Оглядачі припускають: це може бути або спробою натиснути на Захід, або тактичним маневром — підготувати ґрунт для демонстративної “поступки”, яку Путін міг би представити як жест доброї волі перед США.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 травня, президент РФ Володимир Путін проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом.