Чи зробить Угорщина Мадяра розворот щодо України: від чого це залежить

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр

Реклама

Позиція Угорщини щодо України може кардинально змінитися залежно від успіхів лідера партії-переможниці «Тиса» Петера Мадяра у внутрішній політиці. Ключовими факторами стануть добробут угорців та склад нового уряду, який сформують у травні.

Таку думку український політтехнолог Віталій Бала висловив у ефірі телеканалу «Київ24».

Політика Угорщини щодо України за Мадяра — чого очікувати

«Насправді є один ключовий момент: усе залежатиме від того, яких результатів він (Мадяр — ред.) досягне у внутрішній політиці. Якщо ці результати будуть дуже позитивними, то він, без сумніву, зможе ухвалювати рішення, які наразі можуть не подобатися тій частині угорців, що негативно ставиться до України. Якщо ситуація всередині країни буде стабільною і успішною, суспільство це сприйматиме спокійніше, і тоді можна буде поступово вирівнювати позиції», — розповів експерт.

Реклама

Він зауважив, що для угорців першочергове значення має їхній рівень життя. Раніше активно просувалася теза, що через підтримку України цей рівень нібито знижується, так само як і через міграційні процеси — про це неодноразово заявляв прем’єр Віктор Орбан. Відповідно, якщо соціально-економічна ситуація в Угорщині покращуватиметься, Мадяр отримає більше простору для рішень, які сьогодні вважаються непопулярними і не знаходять підтримки серед значної частини громадян.

Склад нового уряду Угорщини

«Але тут є одна проблема, бо з ним в парламент зайшло дуже багато людей, які не мають досвіду — тобто не були і не мали відношення до політики. І тепер все залежить від того, яку команду він, скажімо так, набере: хто буде конкретно міністрами тих же закордонних справ. Тобто багато-багато цих речей», — пояснив Бала.

Він також висловив сподівання, що німецькі політики можуть долучитися до цього процесу, порадивши Мадяру відповідних фахівців і допомігши з підбором кадрів.

«Дуже сподіваємося саме на те, що він підбере команду. Все буде залежати від тої команди і тоді ми можемо, коли я побачу, хто буде в уряді, а це там 12 травня, за великим рахунком, будемо вже знати. Можливо, раніше вже будуть кандидатури, але остаточно вже будемо в травні бачити новий уряд. Тоді можна буде говорити стосовно того, які будуть перспективи«, — розповів політтехнолог.

Реклама

Наразі ж йдеться переважно про очікування. Водночас, на думку експерта, можна сказати, що ті сценарії в Угорщині, на які розраховували Європа та Україна, реалізувалися. Натомість для США, зокрема для президента Дональда Трампа, а також для російського диктатора Володимира Путіна розвиток подій виявився небажаним. І це, вважає Бала, вже є позитивним сигналом.

До слова, на думку журналіста «Радіо Свободи» Ростислава Хотина, після поразки Орбана на виборах і перемоги Мадяра Угорщина припинить загравання з РФ та блокування українських ініціатив. Журналіст зазначає, що це дозволить розблокувати рух України до ЄС, ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії та виділити пакет допомоги на 90 млрд євро.

Зауважимо, очільник МЗС України Андрій Сибіга оголосив про готовність до негайного діалогу з Мадяром для нормалізації відносин та розблокування ключових питань: вступу України до ЄС, 20-го пакету санкцій проти РФ та фінансової допомоги у 90 млрд євро. Сибіга підтвердив відкритість України до стандартів ЄС щодо нацменшин та обговорення відновлення й захисту нафтопроводу «Дружба», який постраждав від російських атак.