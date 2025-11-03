- Дата публікації
Чи зупинять Путіна санкції США: відповідь Трампа
Президент США вкотре нагадав про те, що зумів завершити вже 8 конфліктів по всьому світу. За його словами, у більшості випадків цього вдалося досягнути за допомогою погроз митами.
Президент США Дональд Трамп вважає, що йому нібито вдалося припинити вісім воєн у світі за допомогою мит. Водночас американський лідер пояснив, чому цей метод не діє з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє CBS News.
Очільник Сполучених Штатів знову заявив, що успадкував війну в Україні від свого попередника Джо Байдена і що її б ніколи не сталося, якби він став президентом раніше.
«А тепер я повертаюся і збираюся вирішити і цю проблему», — сказав американський лідер.
Однак, щодо випадку Путіна, то Трамп стверджує, що діяв інакше, оскільки США не ведуть багато бізнесу із Росією. Політик стверджує, що Путін нібито «хоче торгувати» з Америкою та заробити гроші для Росії.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що передумав брати участь у саміті, зазначивши, що розчарований темпами переговорів з Росією. Також Трамп запровадив нові санкції про Росії.
Володимир Путін гнівно відреагував на нові обмеження, назвавши їх «недружнім актом».