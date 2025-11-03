ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1117
Час на прочитання
1 хв

Чи зупинять Путіна санкції США: відповідь Трампа

Президент США вкотре нагадав про те, що зумів завершити вже 8 конфліктів по всьому світу. За його словами, у більшості випадків цього вдалося досягнути за допомогою погроз митами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає, що йому нібито вдалося припинити вісім воєн у світі за допомогою мит. Водночас американський лідер пояснив, чому цей метод не діє з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє CBS News.

Очільник Сполучених Штатів знову заявив, що успадкував війну в Україні від свого попередника Джо Байдена і що її б ніколи не сталося, якби він став президентом раніше.

«А тепер я повертаюся і збираюся вирішити і цю проблему», — сказав американський лідер.

Однак, щодо випадку Путіна, то Трамп стверджує, що діяв інакше, оскільки США не ведуть багато бізнесу із Росією. Політик стверджує, що Путін нібито «хоче торгувати» з Америкою та заробити гроші для Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що передумав брати участь у саміті, зазначивши, що розчарований темпами переговорів з Росією. Також Трамп запровадив нові санкції про Росії.

Володимир Путін гнівно відреагував на нові обмеження, назвавши їх «недружнім актом».

Дата публікації
Кількість переглядів
1117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie