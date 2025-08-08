Чи зупинить Путін удари по Україні через зустріч із Трампом: що каже експерт

Трамп та Путін / © Reuters

Росія зменшила кількість ударів дронами по Україні, і це може бути не випадково. Експерти припускають, що Кремль готується до ймовірної зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, зменшення атак — це сигнал, який може бути адресований особисто Трампу.

Ступак нагадав про їхню зустріч 2018 року в Гельсінкі, коли Путін фактично домінував у розмові. Саме тому західні партнери нині наполягають, аби жодні перемовини між лідерами не відбувалися без представників ЄС і без урахування інтересів України.

Експерт наголосив, що така зустріч не обов’язково завершиться домовленостями, але може стати критичною точкою, після якої дії Кремля зміняться — як політично, так і на фронті.

Останнім часом Росія запустила менше безпілотників: замість звичних 400–500 — близько 100–200. Це може бути частиною ширшої стратегії: або накопичення ресурсів, або короткої паузи перед новою атакою.

Втім, Ступак попереджає: це не обов’язково свідчить про готовність до перемир’я. Путін може використати перемовини як ширму для маневру — накопичити сили, а згодом перейти до чергового удару.

На думку експерта, Кремль затягує час, адже нині ситуація грає йому на руку. Попри санкції, РФ має ресурси, щоб продовжувати війну. І саме тому кожна міжнародна зустріч такого рівня — тривожний сигнал для України.

Нагадаємо, Трамп посилює економічний тиск на Росію, прагнучи змусити Кремль зупинити війну в Україні. Поєднуючи жорсткі попередження з дипломатичними заявами, він відкрито говорить про наміри вдарити по російських нафтових прибутках — головному джерелу фінансування армії РФ. Та чи змусить це Путіна піти на перемовини і припинити агресію?