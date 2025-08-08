ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
2 хв

Чи зупинить Путін удари по Україні через зустріч із Трампом: що каже експерт

Перед можливими перемовинами з Трампом Кремль скоротив кількість ударів по Україні. Експерт бачить у цьому тривожний сценарій.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Трамп та Путін

Трамп та Путін / © Reuters

Росія зменшила кількість ударів дронами по Україні, і це може бути не випадково. Експерти припускають, що Кремль готується до ймовірної зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, зменшення атак — це сигнал, який може бути адресований особисто Трампу.

Ступак нагадав про їхню зустріч 2018 року в Гельсінкі, коли Путін фактично домінував у розмові. Саме тому західні партнери нині наполягають, аби жодні перемовини між лідерами не відбувалися без представників ЄС і без урахування інтересів України.

Експерт наголосив, що така зустріч не обов’язково завершиться домовленостями, але може стати критичною точкою, після якої дії Кремля зміняться — як політично, так і на фронті.

Останнім часом Росія запустила менше безпілотників: замість звичних 400–500 — близько 100–200. Це може бути частиною ширшої стратегії: або накопичення ресурсів, або короткої паузи перед новою атакою.

Втім, Ступак попереджає: це не обов’язково свідчить про готовність до перемир’я. Путін може використати перемовини як ширму для маневру — накопичити сили, а згодом перейти до чергового удару.

На думку експерта, Кремль затягує час, адже нині ситуація грає йому на руку. Попри санкції, РФ має ресурси, щоб продовжувати війну. І саме тому кожна міжнародна зустріч такого рівня — тривожний сигнал для України.

Нагадаємо, Трамп посилює економічний тиск на Росію, прагнучи змусити Кремль зупинити війну в Україні. Поєднуючи жорсткі попередження з дипломатичними заявами, він відкрито говорить про наміри вдарити по російських нафтових прибутках — головному джерелу фінансування армії РФ. Та чи змусить це Путіна піти на перемовини і припинити агресію?

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie