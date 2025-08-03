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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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96
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Чи зупинить Путіна новий дедлайн Трампа і що буде далі

Трамп змінив свій ультиматум Путіну — тепер від готовий дати РФ 10-12 днів на мирне врегулювання у війні проти України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Оголошення президента США Дональда Трампа про дедлайн у 10–12 днів для президента Росії Володимира Путіна, аби той погодився на припинення вогню в Україні, свідчить про подальшу зміну риторики глави Білого дому.

Про це у колонці для видання The Hill пише Джейн Гарман — колишня конгресвуменка від Каліфорнії та ексголова Комітету Палати представників з питань розвідки.

«Зростаюче роздратування Москвою та готовність говорити прямо про російську ескалацію — це сигнал, на який давно очікували як у США, так і в Європі», — зазначила вона.

На її думку, зміна тону США свідчить про зростаюче невдоволення, однак воно досі не вилилося в конкретні дії.

«Росія тлумачить цю ситуацію як збереження паузи в тиску — і активно використовує її, щоб посилити наступ на українські міста, атакуючи житлові квартали та лікарні», — додала вона.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що тепер готовий дати Росії близько 10-12 днів для мирного врегулювання у війні проти України замість 50-ти, про які він говорив раніше.

Він додав, що завжди мав чудові стосунки з Путіним і чув від нього про бажання вести торгівлю зі США.

«Рази зо три здавалося, що ми досягнемо перемир’я і, можливо, миру (в Україні — ред.)», — зазначив Трамп.

Утім, в нього викликало обурення, що одразу після цих розмов Росія знов атакувала українські міста.

«Я вже не надто зацікавлений у спілкуванні. З ним були такі чудові розмови, з такою повагою. А у наступну ніч — помирають люди через ракети, які летять до українських міст», — сказав президент США.

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