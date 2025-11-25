Чи зупинить Росія війну, якщо Україна підпише "мирний план Трампа": в The Times проаналізували

Путін, Трамп та Зеленський / © ТСН.ua

Після переговорів у Женеві українські та європейські дипломати оголосили про успіх у протидії первісному «мирному плану» Віткова-Дмитрієва, який передбачав значні поступки Росії.

Про це пише The Times.

Радник керівника офісу Зеленського Олександр Бевз заявив, що план «більше не існує». Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтвердив, що новий, «удосконалений» мирний план із 19 пунктів зазнав кардинальних змін: «Усі питання, що стосуються Європи, включаючи ті, що стосуються НАТО, були виключені з цього плану — це вирішальний успіх, якого ми досягли».

Новий план, розроблений спільно Великою Британією, Францією та Німеччиною, виключив будь-яке посилання на здачу Україною земель Москві, залишивши питання території для подальших переговорів.

Ключові «червоні лінії» Києва залишилися непорушними: двері для майбутнього членства України залишили відкритими та також виключено будь-яке обмеження чисельності Збройних сил України.

При цьому початковий план передбачав також заборону Україні приймати іноземні війська та гарантував амністію для російських військових, звинувачених у воєнних злочинах.

Незважаючи на дипломатичні успіхи, Москва не має стимулів для припинення вторгнення, оскільки її армія повільно, але стабільно просувається на полі бою. Юрій Ушаков, помічник Кремля з питань зовнішньої політики, назвав європейську контрпропозицію «абсолютно неконструктивною».

Аналітики підозрюють, що план Віткова-Дмитрієва був змовою Кремля, спрямованою на розкол коаліції між європейськими країнами та адміністрацією Трампа. Олександр Морозов, російський політичний аналітик у вигнанні, зазначив, що Росія активно використовуватиме цю ситуацію, щоб розділити коаліцію, що підтримує Україну.

Аналітики прогнозують, що війна, ймовірно, триватиме до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії, яка відбудеться у лютому, оскільки вбивства, на жаль, продовжуються.

Нагадаємо, переговори США та України щодо мирного плану різко змінилися після прибуття до Женеви держсекретаря Марко Рубіо. Його участь зупинила ультимативний тиск команди віце-президента Венса та сповільнила процес, який до цього просували через жорсткий 28-пунктний план.

Водночас у делегації США зберігається розбіжність позицій між Рубіо, спецпосланцем Стівом Вітковим та Джаредом Кушнером. Додаткові суперечки викликає й саме походження документа — частина американських та європейських чиновників вважають, що мирний план міг бути підготовлений Росією, хоча Вашингтон називає його власною ініціативою.