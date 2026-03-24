Чи зупинить Трамп війну на Близькому Сході: прогнози щодо угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп націлений на масштабну угоду з Іраном задля припинення конфлікту на Близькому Сході. Однак ізраїльські посадовці скептично оцінюють шанси на успіх.

Про це пише Reuters.

За оцінками трьох ізраїльських високопосадовців, Трамп налаштований домогтися угоди з Іраном, яка має на меті припинення протистояння на Близькому Сході.

Співрозмовники видання вважають, що Іран навряд чи погодиться на американські умови в межах нового раунду переговорів, що зірвалися 28 лютого після початку бойових дій за участю США та Ізраїлю проти Ірану.

Передбачається, що серед вимог США будуть обмеження ядерної програми Ірану, а також його балістичного ракетного потенціалу.

Трамп 23 березня повідомив у соцмережах, що між США та Іраном відбулися «дуже хороші та продуктивні» контакти щодо «повного і всеосяжного врегулювання конфлікту на Близькому Сході».

Водночас в Ірані після цієї заяви підкреслили, що жодних переговорів не проводилося.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 23 березня зазначив, що Трамп вбачає можливість «використати значні досягнення Армії оборони Ізраїлю та військових США, щоб досягти цілей війни через угоду — угоду, яка збереже наші життєво важливі інтереси».

Попри заяви Трампа про продуктивні переговори з «поважним іранським лідером» та швидке порозуміння, WSJ із посиланням на посередників повідомляє про мінімальний прогрес. Джерела стверджують, що між позиціями США та Ірану залишається величезна прірва, а будь-які зрушення є вкрай нестійкими.

Своєю чергою Bloomberg пише, що адміністрація Трампа перейшла від військових погроз на адресу енергосектору Ірану до дипломатії під тиском союзників та через нестабільність ринків. Ключову роль відіграли попередження країн Перської затоки про загрозу колапсу регіону та ризик світової економічної кризи: після анонсу п’ятиденної паузи ціни на нафту впали, а індекси США зросли.

За даними видання, непублічні переговори за участю зятя президента США Джареда Кушнера вже стосуються параметрів нової ядерної угоди. Водночас Тегеран офіційно заперечує домовленості.