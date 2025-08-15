ТСН у соціальних мережах

Чи зупинить Трамп війну: у США зробили заяву про переговори на Алясці

Трамп сподівається домовитись про припинення бойових дій, аби подальші переговори щодо мирної угоди могли відбутися.

Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час переговорів з “фюрером” РФ Володимиром Путіним сподівається домовитись про припинення бойових дій в Україні. Це буде кроком до подальших переговорів щодо мирної угоди.

Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо, повідомляє агентство Reuters.

Втім, з його слів, для "комплексного вирішення конфлікту" знадобиться більше часу.

Рубіо запевнив, що Штати зроблять усе можливе для закінчення війни, але зрештою це залежатиме від України та Росії.

"Він (Трамп - Ред.) бачить можливість поговорити про досягнення миру. Він буде її шукати, і завтра, як сказав президент, ми дізнаємося, ймовірно, на самому початку зустрічі, чи щось можливо, чи ні. Ми сподіваємося, що можливо", – додав держсекретар.

Нагадаємо, сам Трамп під час розмови з журналістами заявив, мовляв, не впевнений у можливості досягти угоди про негайне припинення вогню за підсумками зустрічі з Путіним. Окрім того, він дав 25% ймовірності того, що їхні переговори завершиться невдало.

Також президент США дав обіцянку і висловив готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо зустріч на Алясці «не завершиться добре». Разом з тим Трамп запропонував Аляску як місце проведення «другої зустрічі», яка, за його словами, хотіла б відбутися «дуже швидко».

