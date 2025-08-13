Чи зупинить зустріч Путіна і Трампа війну в Україні: політолог відповів

Зустріч Путіна і Трампа

Російський президент Володимир Путін здатний використати майбутні переговори з главою США Дональдом Трампом на Алясці для реалізації у війні тих завдань, яких його армія не змогла досягти на полі бою.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив Олександр Хара, фахівець з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій.

За словами експерта, Трамп погодився на ініціативу Путіна. Навесні американський президент пропонував Україні безумовне припинення вогню, і Київ прийняв цю пропозицію, тоді як Москва її відкинула. Тепер натомість йдеться не про мирну угоду, а про перемир’я в обмін на масштабні політичні поступки України, які не відповідають реальній ситуації на фронті. Таким чином, зазначає Хара, Путін намагається через дипломатію отримати те, чого не зміг домогтися військовими засобами.

Експерт підкреслив, що питання територіального устрою можуть вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі, адже так визначає Конституція України.

Водночас, за його словами, немає доказів, що Кремль прагне повного завершення війни. Можливим може бути лише часткове перемир’я, зокрема через наслідки українських ударів по російських нафтопереробних заводах, що знижує експорт нафти та пального.

Однак Хара сумнівається, що РФ зупинить наступ на сході України. Він вважає, що Путін прагне повністю зайняти Донецьку область, закріпитися там і зберегти можливість подальшої агресії. Єдиним стимулом до паузи у бойових діях можуть стати економічні проблеми Росії та потреба часу для мобілізації та підготовки нових військових сил.

На його переконання, українцям слід готуватися до затяжної війни, підтримувати армію та берегти національну єдність, адже Путін намагається її підірвати, пропонуючи «компроміси» виключно з боку України. Західні союзники, зауважив експерт, також не дають гарантій, що припинення вогню не переросте у новий масштабний напад.

Нагадаємо, зустріч двох президентів Трампа і Путіна на Алясці, яка має відбутися 15 серпня, може вплинути на війну в Україні — на ситуацію на фронті та обстріли українських міст.

Водночас у Білому домі назвали майбутню розмову Трампа з Путіним «вправою на слухання».