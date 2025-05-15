Чи зустрінеться Зеленський з російською делегацією в Туреччині: що відомо

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Рішення щодо переговорів з російською стороною у Стамбулі будуть ухвалені після зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомило “Суспільне” з посиланням на джерело, обізнане з візитом президента до Туреччини.

За його інформацією, подальші кроки щодо перемовин делегацією агресорки Росії будуть ухвалені після зустрічі Зеленського з Ердоганом.

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Зауважимо, що наразі публічно не оголошений склад делегації української сторони України. Як стало відомо раніше, розглядатиметься питання 30-денного режиму тиші.

Переговори в Туреччині

У турецькому Стамбулі 15 травня відбудуться переговори України та РФ. Український лідер Володимир Зеленський вирушив до Анкари. Відомо, що спочатку президент зустрінеться турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Чи зустрінеться він з представниками РФ, які прибули до Стамбула без Путіна, невідомо. Адже “фюрер” призначив чиновників "нижчої ланки" для переговорів. Очолить делегацію помічник “фюрера” Володимир Мединський.

Дипломат Роман Безсмертний вважає, жодних результатів від переговорів у Туреччині не буде. Адже низка зацікавлених учасників переговорів перебувають поза переговорами.

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Дата публікації 19:35, 14.05.25 Кількість переглядів 237 Я прийшов, тебе нема?! Чи прилетить Путін на переговори із Зеленським?