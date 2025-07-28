Чи зустрінуться Зеленський і Путін найближчим часом: політолог пояснив, що може змінити ситуацію

Володимир Путін та Володимир Зеленський / © ТСН

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Україна наполягає на зустрічі з Росією на рівні лідерів, однак переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним у найближчій перспективі малоймовірні.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю YouTube-каналу РБК-Україна.

"На сьогоднішній день, на найближчу перспективу, скоріше за все, ні", — оцінив експерт ідею прямої зустрічі між президентами України та Росії.

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Він зазначив, що прагнення до переговорів на найвищому рівні — це послідовна позиція української дипломатії. Зеленський неодноразово говорив про необхідність зустрічі ще від березня цього року, а подібний підхід демонстрував і раніше — зокрема 2019-го, коли наполягав на переговорах у Парижі.

"Президент вважає, що такі ключові питання, як війна і мир, мають вирішувати політичні лідери. Делегації можуть підготувати щось, але не ухвалюють остаточних рішень. Це його світогляд", — пояснив Фесенко.

Водночас, за словами політолога, Зеленський усвідомлює: одна лише зустріч із Путіним не гарантує прогресу, адже сам російський лідер наразі не демонструє готовності до миру.

Фесенко припускає, що потенційна участь президента США Дональда Трампа в переговорах могла б змінити динаміку. На його думку, за активної ролі Вашингтона Путін міг би піти на поступки, щоб не втратити конструктивні відносини з Білим домом.

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"Так воно чи ні — відповідь дасть лише практика", — зазначив він.

Водночас політолог скептично оцінює навіть фактор Трампа, нагадуючи, що його остання телефонна розмова з Путіним не принесла результатів. Наразі ж Росія лише нарощує тиск на Україну — як на фронті, так і ракетними ударами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський очікує, що РФ невдовзі відповість на пропозицію України провести зустріч "на найвищому рівні" до кінця серпня.