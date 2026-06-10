Чи зустрінуться Зеленський і Трамп на саміті G7: у МЗС відповіли

Чи зустрінуться Зеленський і Трамп / © Associated Press

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Можлива зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на полях саміту G7 наразі залишається не узгодженою.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За його словами, говорити про таку зустріч поки зарано, оскільки графіки світових лідерів ще не узгоджені.

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«Мабуть, ще рано про це говорити, адже графіки лідерів, не лише нашого, а й інших, наразі не узгоджені. Але ми завжди відкриті до контактів і зустрічей з американською стороною», — зазначив Тихий.

Речник МЗС заявив, що нещодавно відбувся контакт Зеленського з представниками команди Трампа. Він також розповів про намагання досягти конкретних результатів напередодні саміту G7.

«Днями відбувся контакт президента з представниками команди президента Трампа. Була розмова, і ми намагаємося вийти на конкретні результати та важливі новини саме напередодні саміту G7. Поки що не буду заглиблюватися в деталі», — додав Тихий

У МЗС наголосили, що до узгодження графіків зарано говорити про зустріч президента України з Трампом.

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«І, звісно, якщо буде можливість організувати зустріч президентів, ми будемо лише за. Але, мабуть, ще зарано про це говорити — потрібно дочекатися узгодження графіків», — підкреслив речник МЗС.

Тихий також підтвердив, що президент України отримав запрошення на саміт G7.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський провів «позитивну» розмову зі спеціальними представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Повідомляється, що сторони готуються до активізації дипломатичних зусиль задля завершення війни вже найближчими тижнями.

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