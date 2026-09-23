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Чилі готове допомогти Україні посилити присутність у Латинській Америці — Зеленський
Володимир Зеленський і президент Чилі Хосе Антоніо Каст обговорили поглиблення співпраці у сфері безпеки та дронових технологій, а також повернення викрадених Росією українських дітей.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Однією з тем переговорів стало поглиблення співпраці між Україною та Чилі у сфері безпеки та дронових технологій. Зеленський заявив, що Україна готова ділитися власним досвідом і технологіями на взаємовигідній основі.
Окремо президент подякував Чилі за політичну підтримку України на міжнародних майданчиках і участь у роботі з повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з України.
Під час зустрічі також ішлося про розширення української присутності у Латинській Америці. За словами Зеленського, Чилі готове допомагати Україні в цьому напрямку.
Президент зазначив, що така співпраця може відкрити нові можливості для двосторонніх відносин. Команди двох країн мають продовжити роботу над питаннями, які обговорили лідери.
Нагадаємо, що раніше Зелеський заявив, що Росія готує нову масовану атаку на Україну