Чим може обернутися «мир» Трампа для України: Салліван назвав головну загрозу

Джейк Салліван / © Associated Press

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Колишній Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що припинення підтримки України або відмова Києва від подальшої боротьби означатимуть не завершення війни, а загрозу самому існуванню української держави.

Слова Саллівана приводить Clash Report.

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«Якщо Україна просто припинить боротьбу або світ перестане допомагати Україні боротися — це кінець України. Якщо ж Росія припинить воювати — це просто кінець війни», — сказав він.

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За словами Саллівана, йдеться про загарбницьку війну, метою якої є підкорення України. Він не вважає, що територіальні поступки самі по собі зможуть задовольнити Кремль.

«Гадаю, Путіну замало чотирьох областей; йому недостатньо й нейтральної України — він прагне України, позбавленої дієздатності», — наголосив Салліван.

Саме тому, на його думку, потенційне врегулювання, яке залишить Україну ослабленою та нездатною самостійно захищатися, не стане стійким миром.

«Він хоче такого "мирного" врегулювання — "миру" в лапках, — яке зрештою дозволило б йому перетворити Україну на фактично нежиттєздатне утворення», — заявив Салліван.

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Він додав, що не допустити такого сценарію, на його переконання, відповідає й інтересам Сполучених Штатів, оскільки успіх загарбницької війни створив би небезпечний прецедент.

Трамп вимагає від України «розплатитися» за американську допомогу

Раніше Дональд Трамп знову заявив, що Україна повинна компенсувати США витрати на підтримку під час війни. Американський президент вкотре назвав суму у 350 млрд доларів, яку нібито передав Києву, хоча українська сторона раніше заперечувала такі підрахунки.

«Я наполягав на тому, щоб отримати щось за ці гроші, і ми отримали дуже велику ділянку землі, рідкісноземельні метали тощо. Подивимося, у що це виллється», — сказав Трамп.

Він також заявив, що Володимир Зеленський має прагнути врегулювання війни, і попередив про негативні наслідки, якщо цього не станеться.

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«Ми надали Україні багато допомоги. Натомість ми отримали абсолютно нічого, крім горя, смертей і величезних фінансових втрат», — заявив президент США.

Віткофф везе до Росії пропозиції після переговорів із Зеленським

Тим часом спецпосланець США Стів Віткофф після переговорів із Зеленським у Норвегії має обговорити з російською стороною подальші кроки щодо можливого завершення війни.

За даними Politico, серед ідей, які розглядаються, — прямі переговори за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Їхньою метою може стати спроба домовитися про припинення вогню. У разі проведення це була б перша зустріч трьох лідерів такого рівня від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас The New York Times писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на Володимира Зеленського, намагаючись переконати його погодитися на домовленість, яка значною мірою відповідала б російським умовам. Паралельно Вашингтон рухається до ширшої нормалізації відносин із Москвою та нових економічних домовленостей.

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