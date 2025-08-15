Чим можуть завершитись переговори Путіна та Трампа: політолог поділився прогнозом

Трамп та Путін / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп 15 серпня зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним на військовій базі на Алясці. За його словами, не виключено, що у подальшому відбудеться тристороння зустріч за участю українського президента Володимира Зеленського.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що Кремль намагатиметься затягнути час та пропонуватиме кроки, які нібито ведуть до завершення війни, але без прямих зобов’язань.

«Путін буде казати, що він не проти загального припинення вогню, і лише після нього можна обговорювати обмін територій. Але це потребує серйозної підготовки, яка займе кілька тижнів або місяць», — пояснив Рейтерович.

За його словами, Кремль може запропонувати часткове перемир’я, наприклад у повітрі та на морі, і використовувати типові наративи, мовляв, Зеленський не контролює націоналістичні батальйони.

«Росіяни полюбляють таку риторику. Особливо зараз, коли в районі Добропілля українські війська зафіксували успіхи та з’являються відео з російськими полоненими й загиблими», — додав експерт.

Рейтерович також прогнозує, що Путін може почати говорити про нібито нелегітимність Зеленського та потребу проведення виборів в Україні.

«Раніше Мединський пропонував створити групи на окремих ділянках фронту для цього процесу», — зазначив політолог.

Він переконаний, що Трамп може дати одну відповідь, яка зруйнує кремлівські наративи: «Якщо ти можеш дати наказ і Зеленський може дати наказ, щоб було перемир’я у повітрі та на морі, то те саме стосується і перемир’я на землі».

«Все залежить від того, наскільки Трамп готовий слухати все, що Путін намагатиметься йому влити у вухо», — підсумував експерт.

Нагадаємо, Трамп перед зустріччю на Алясці заявив, що очікує конкретних результатів від перемовин щодо України. Американський президент підкреслив, що продовження атак Росії не посилює позиції Кремля, а навпаки — шкодить Путіну.

Раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що саміт Путіна з Трампом на Алясці розпочнеться о 22:30 за київським часом. У складі російської делегації будуть Ушаков, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Зауважимо, водночас у Білому домі стверджують, що зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про відсутність очікувань підписання будь-яких документів за підсумками саміту Путіна і Трампа. За словами Пєскова, під час зустрічі обговорювати питання, «пов’язані з українським врегулюванням».