Чим годували Віткоффа та Кушнера у Москві: меню

Стів Віткофф та Джаред Кушнер у Москві / © Getty Images

Під час візиту до Москви 2 грудня спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера на обід частували традиційними стравами російської кухні, приготованими за історичними рецептами готелю «Метрополь».

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Віткофф так Кушнер пообідали напередодні у Москві з очільником Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Гостям подали посікунчики з крабом, фірмові пельмені з грибами, перепілку з гречкою, кулеб’яку з трьома видами риби, салат «Столичний» за рецептом 1961 року та салат «Росоль».

Також подавали палтуса на пару, в’ялену оленину, буряк із сиром горгонзола, крабів, морські гребінці та три види ікри — чорну, червону і щучу.

На десерт запропонували «Медовик», «Наполеон» та яблучну шарлотку.

Нагадаємо, Віткофф та Кушнер 2 грудня у Москві провели перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним, обговоривши деталі американського мирного плану для України. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив про отримання від американської сторони додатково чотирьох документів до 27-пунктного плану президента США щодо врегулювання війни.

За словами Ушакова, що наразі не існує «компромісного варіанту» плану врегулювання війни в Україні, отриманого від американської сторони. Москва розглядає ці напрацювання як неоднорідні: частина пропозицій США є «прийнятною», а частина — «не підходить» для РФ.