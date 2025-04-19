Чим обернеться вихід США з переговорів по Україні: думка Огризка

Володимир Огризко / © УНІАН

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США, очевидно, готують позицію відступу у переговорах щодо війни в Україні.

Таку думку в інтерв’ю виданню «Обозреватель» висловив колишній очільник МЗС України Володимир Огризко.

«Це така собі тактика останнього відходу, коли з одного боку Трамп вимагає від Росії до кінця цього тижня, тобто до Великодня, дати якусь відповідь щодо припинення вогню. І він на цю відповідь очікує. Але після таких заяв Рубіо, очевидно, що вони для себе вже готують позицію відступу, коли скажуть про те, що ми намагалися, хотіли, але ці країни не хочуть миру, а хочуть воювати», — сказав Огризко.

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На його думку, це погано для нас, тому що означає, що нинішня адміністрація не хоче покарати Росію ні за які злочини.

«Вона не бажає бачити реалії і не хоче розуміти, хто є першопричиною цієї війни, підігруючи вустами Віткоффа тому, що сьогодні робить Кремль. Звичайно, Путін від цього безумовно зрадіє. Але думаю, що це буде передчасна радість, адже така політика Штатів ще більше об’єднає Європу і Україну, і не тільки їх, до речі», — додав він.

Нагадаємо, держсекретар Марко Рубіо напередодні сказав, що США готові продовжувати мирні переговори ще кілька днів, а потім підуть далі й сфокусуються на інших проблемах.