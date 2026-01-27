"Чим складніше Росії, тим ближче мир": Зеленський заявив про "хороші сигнали" з Європи

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Вівторок, 27 січня, став днем активної дипломатичної роботи. Після серії розмов з лідерами Британії, Норвегії та Австрії президент України Володимир Зеленський розповів про хід переговорного процесу та нові важелі тиску на Москву.

Про це йдеться у його вечірньому зверненні до країни.

Дипломатичний фронт і «остання миля»

Президент підтвердив, що українські команди активно працюють у перемовинах з Америкою та російською стороною. За його словами, йдеться про підготовку фундаменту для завершення війни.

Реклама

«Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов’язання і можливості для відбудови України та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну», — окреслив пріоритети Зеленський.

Цю тезу раніше підтвердив і радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко. В ефірі телемарафону він зазначив, що перемовний процес переходить на «фінішну пряму».

Удар по «гаманцю» Кремля

Зеленський наголосив, що мир напряму залежить від економічного стану агресора. Україна отримує «хороші сигнали» з Європи щодо готовності партнерів активніше тиснути на больові точки РФ.

«Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот Росії — на всю інфраструктуру російського експорту нафти. Це дуже допоможе нам усім у Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше», — підкреслив президент.

Реклама

Він додав, що в Росії вже спостерігаються «колосальні нові проблеми» з федеральним бюджетом та інфляцією.

«Чим для Росії складніше, тим мир ближче», — резюмував Зеленський.

Терор на тлі переговорів

Попри дипломатичний прогрес, Росія продовжує атаки по Україні. Президент повідомив про важкі наслідки ударів по Одесі, де загинули три людини, та Харкову. Також ворог атакував газову інфраструктуру на заході України.

«Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити», — нагадав український лідер, додавши, що ініціатива щодо припинення вбивств зараз повністю на боці Москви.

Реклама

Нагадаємо, Андрій Сибіга заявив, що президент готовий на прямі переговори з Путіним, щоб врегулювати ситуацію з територіями та Запорізькою АЕС. Також міністр уточнив, що участь Лаврова в процесі наразі не передбачена, а ключові домовленості підтримують США та ЄС.