Чим Україна збивала балістику під час атаки РФ: Зеленський розкрив таємницю

Володимир Зеленський у Києво-Печерській лаврі після атаки 15 квітня / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час нічної російської атаки 15 червня було використано нещодавно отримані ракети до систем Patriot. Вони ефективно спрацювали проти ворожої балістики.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами на території Києво-Печерської лаври.

За словами Зеленського, до України нещодавно надійшов пакет ракет для систем ППО Patriot.

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«Був у нас пакет ракет Patriot. Нещодавно його було доставлено в Україну. Слава Богу, був цей пакет. Зараз вже після того, як ми використали ракети, можна про це говорити», — сказав президент.

«Було достатньо збивати балістики, але не всі дрони було збито», — додав він.

Масована атака РФ на Україну 15 червня — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня Росія влаштувала масовану нічну по Україні, застосувавши 681 засіб нападу. Сили ППО збили 50 ракет та 582 безпілотники. Попри ефективну роботу, є значні руйнування, загиблі та поранені. У Києві ворог пошкодив об’єкти майже в усіх районах: зокрема, зафіксовано влучання у Києво-Печерську лавру (пожежа на даху Успенського собору), кіностудію ім. Довженка, «Мистецький арсенал», будівлю Вищого антикорупційного суду, термінал «Нової пошти».

Харків пережив комбінований удар: під час повторного обстрілу місця роботи рятувальників загинули п’ятеро працівників ДСНС, ще п’ятеро поранені. Пошкоджено інфраструктуру, зокрема Будинок органної музики.

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У Сумах дрони влучили у багатоповерхівку та нежитлову будівлю, троє травмованих.

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