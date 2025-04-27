Чим загрожує Україні відмова від НАТО: тривожний прогноз єврокомісара

НАТО може стримати агресію Путіна / © ТСН.ua

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Відмова України від вступу до НАТО полегшить Росії планування наступної агресії.

На цьому наголосив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у своєму дописі в мережі Х.

Європейський політик спростував наратив Кремля про те, що Росія вимагає від України відмовитись від вступу до НАТО для власної безпеки.

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«Росія вимагає від України „ніякого НАТО“. Не тому, що боїться антиросійського наступу НАТО з території України, а тому, що боїться, що НАТО захистить Україну від наступної агресії Росії», — написав Андрюс Кубілюс.

За словами єврокомісара, відмова України він НАТО «полегшує Росії планування наступної агресії».

Нагадаємо, нещодавно речник господаря Кремля Дмитро Пєсков заявив, що членство України в НАТО «загрожує інтересам РФ».